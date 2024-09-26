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07:31, 27 сентября 2024Мир

Американский дипломат предсказал внешнюю политику США при следующем президенте

Дипломат Чез Фриман о будущей внешней политике США: один только Бог знает

Фото: Go Nakamura / Reuters

На данный момент трудно спрогнозировать, как может измениться внешняя политика США после президентских выборов, это «один только Бог знает». Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал бывший посол США в Саудовской Аравии (1989-1992 годы) и приглашенный научный сотрудник Института международной и публичной политики Уотсона при Университете Брауна Чез Фриман.

«Ни у господина Трампа, ни у госпожи Харрис нет значительных достижений ни в дипломатии, ни в военном деле. Один только Бог знает, что они могут сделать на своем посту, хотя даже Он может не знать всего», — описал дипломат будущую внешнюю политику США.

Хотя Камала Харрис заявляет о своей преемственности курсу администрации Джо Байдена, и ее приоритеты на международной арене непредсказуемы, отметил он. По словам Фримана, на внешнеполитическом треке Дональд Трамп, вероятно, будет более сдержанным. В отличие от него действующий вице-президент Харрис представляется сторонницей жесткой линии, в том числе в отношении конфликта на Украине.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заподозрил президента Украины Владимира Зеленского во вмешательстве в выборы в США. Так он прокомментировал посещение украинским лидером оружейного завода в Пенсильвании.

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      Дмитрий Попов
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