Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:42, 26 сентября 2024Наука и техника

Раскрыта тайна крупнейшего конфликта в Древней Европе

Antiquity: раскрыта тайна крупнейшего конфликта в Древней Европе

Фото: Shutterstock / Fotodom

Группа археологов из нескольких немецких институтов раскрыла тайну древнейшего крупномасштабного межрегионального конфликта в Европе, который произошел около 1250 года до нашей эры. Результаты исследования опубликованы в журнале Antiquity.

Долина Толлензе известна как место сражения эпохи бронзового века, в котором участвовали более 2000 человек, что является значительным числом для того времени. Это место часто называют старейшим известным полем битвы в Европе, поскольку конфликты такого масштаба, датируемые более ранними периодами, не были обнаружены.

Археологи собрали и проанализировали более 4700 наконечников стрел из Центральной Европы, сравнив их с найденными в долине Толлензе. Это позволило выявить типологические сходства и различия между местными образцами и образцами из других мест. Большинство наконечников стрел оказалось местного происхождения, что свидетельствует о том, что большая часть воинов были местными жителями.

Однако среди артефактов были найдены и наконечники стрел, типичные для регионов, находящихся на юге современной Европы, таких как Бавария и Моравия. Это указывает на то, что в битве участвовали не только местные воины, но и пришлые южные группы. Этот факт подтверждает межрегиональный характер конфликта и расширяет представление историков о военных контактах между регионами в эпоху бронзы.

Данные также показали, что XIII век до нашей эры был периодом увеличения числа вооруженных конфликтов в Европе, что, вероятно, связано с профессионализацией военного дела. Бронзовые наконечники стрел из южных регионов подтверждают, что масштабы насилия и организация военных действий стали более сложными.

Пока неизвестно, как именно были организованы военные силы в эпоху бронзы. Это могли быть племенные коалиции, свиты военачальников или даже армии ранних королевств.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      Госдеп США прокомментировал обновление ядерной доктрины России

      Арестованного за нападение на силовика сына российского миллиардера освободили

      Трамп высказался о важности мирной сделки для Украины

      Раскрыты тяжелые последствия COVID для мозга

      Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за сбор грибов

      Путин заявил о выборе Запада в сфере энергетики

      52-летний Влад Лисовец раскрыл причину отказа от ботокса

      Великобритания передаст Украине дополнительную партию самоходных гаубиц AS90

      Появились результаты экспертизы еды после отравления семьи в Красноярском крае. Пельмени оказались ни при чем

      Переболевшие новым вариантом коронавируса люди рассказали о его симптомах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше