Antiquity: раскрыта тайна крупнейшего конфликта в Древней Европе

Группа археологов из нескольких немецких институтов раскрыла тайну древнейшего крупномасштабного межрегионального конфликта в Европе, который произошел около 1250 года до нашей эры. Результаты исследования опубликованы в журнале Antiquity.

Долина Толлензе известна как место сражения эпохи бронзового века, в котором участвовали более 2000 человек, что является значительным числом для того времени. Это место часто называют старейшим известным полем битвы в Европе, поскольку конфликты такого масштаба, датируемые более ранними периодами, не были обнаружены.

Археологи собрали и проанализировали более 4700 наконечников стрел из Центральной Европы, сравнив их с найденными в долине Толлензе. Это позволило выявить типологические сходства и различия между местными образцами и образцами из других мест. Большинство наконечников стрел оказалось местного происхождения, что свидетельствует о том, что большая часть воинов были местными жителями.

Однако среди артефактов были найдены и наконечники стрел, типичные для регионов, находящихся на юге современной Европы, таких как Бавария и Моравия. Это указывает на то, что в битве участвовали не только местные воины, но и пришлые южные группы. Этот факт подтверждает межрегиональный характер конфликта и расширяет представление историков о военных контактах между регионами в эпоху бронзы.

Данные также показали, что XIII век до нашей эры был периодом увеличения числа вооруженных конфликтов в Европе, что, вероятно, связано с профессионализацией военного дела. Бронзовые наконечники стрел из южных регионов подтверждают, что масштабы насилия и организация военных действий стали более сложными.

Пока неизвестно, как именно были организованы военные силы в эпоху бронзы. Это могли быть племенные коалиции, свиты военачальников или даже армии ранних королевств.