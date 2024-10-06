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11:01, 6 октября 2024Наука и техника

Раскрыты подробности об изменившей планету «Нулевой мировой войне»

В Германии археологи выясняют, кто устроил битву в Европе 3 тысячи лет назад
Начало событий в новости Раскрыта тайна крупнейшего конфликта в Древней Европе

Фото: Universal History Archive / Universal Images Group

В Германии археологи выясняют, кто устроил изменившую планету «Нулевую мировую войну» в Европе три тысячи лет назад. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет об одном из самых первых сражений, произошедшем в долине реки Толлензе около 3200–3300 лет назад. Некоторые находки указывают на то, что это часть масштабных событий, называемых катастрофой бронзового века. Это самая древняя битва на территории континента. Никакой информации о том, кем были ее участники, нет. Ученые отмечают, что она могла стать причиной важной цепной реакции, изменившей мир.

Археологи проводят раскопки в долине реки с 2008 года. За это время было найдено 12 500 фрагментов костей, которые принадлежали 150 людям. По результатам исследований ясно, что это мужчины, павшие от стрел и мечей. Кроме того, было обнаружено оружие — это бронзовые наконечники, молот и деревянная палица. По информации ученых, в боях принимало участие около четырех тысяч воинов.

Ранее сообщалось, что группа археологов из нескольких немецких институтов раскрыла тайну древнейшего крупномасштабного межрегионального конфликта в Европе, который произошел около 1250 года до нашей эры.

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      Анна Габай
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