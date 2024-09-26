Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:22, 26 сентября 2024Мир

Байден оговорился во время выступления на полях Генассамблеи ООН

Байден на Генассамблее ООН оговорился и перепутал Нью-Йорк и Вашингтон

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

Президент США Джо Байден оговорился перед участниками подписания декларации о поддержке Украины в Нью-Йорке, перепутав место проведения мероприятия. Об этом сообщает The New York Post.

«Добро пожаловать в Вашингтон», — высказался американский лидер, находясь в отеле в Нью-Йорке, где проходит церемония присоединения к декларации «Большой семерки» (G7) на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН). Байден не стал исправлять ошибку и продолжил выступление.

Ранее стало известно, что декларацию «Большой семерки» (G7) «о поддержке восстановления Украины» поддержали 30 стран-членов ООН из 193. Подписанты декларации обязались поддерживать стремление государств Запада сохранять российские активы замороженными, пока РФ «не заплатит за ущерб, нанесенный Украине».

До этого на саммите НАТО, проходившем в США с 9 по 11 июля, Байден оговорился и назвал российского лидера Владимира Путина президентом Украины, передав ему слово.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      30 стран ООН из 193 поддержали «историческую» декларацию G7 по Украине. Запад решил продолжить снабжать Киев оружием

      Подполье сообщило о прибытии в Николаев украинских националистов

      Мужчина показал пугающее фото своего компьютера и получил совет переехать

      Украинский пленный сообщил об острой нехватке командиров ВСУ

      Абхазия начала принимать обещанные России законопроекты

      Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась топлес в ванной

      В российском городе раскрыли совершенное 30 лет назад убийство семьи

      В Киеве назвали фиаско поездку Зеленского в США

      В Уфе снесли посвященную бойцам СВО аллею

      Жительница Курской области рассказала о снимающих оконные рамы солдатах ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше