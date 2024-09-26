Байден оговорился во время выступления на полях Генассамблеи ООН

Байден на Генассамблее ООН оговорился и перепутал Нью-Йорк и Вашингтон

Президент США Джо Байден оговорился перед участниками подписания декларации о поддержке Украины в Нью-Йорке, перепутав место проведения мероприятия. Об этом сообщает The New York Post.

«Добро пожаловать в Вашингтон», — высказался американский лидер, находясь в отеле в Нью-Йорке, где проходит церемония присоединения к декларации «Большой семерки» (G7) на полях Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций (ГА ООН). Байден не стал исправлять ошибку и продолжил выступление.

Ранее стало известно, что декларацию «Большой семерки» (G7) «о поддержке восстановления Украины» поддержали 30 стран-членов ООН из 193. Подписанты декларации обязались поддерживать стремление государств Запада сохранять российские активы замороженными, пока РФ «не заплатит за ущерб, нанесенный Украине».

До этого на саммите НАТО, проходившем в США с 9 по 11 июля, Байден оговорился и назвал российского лидера Владимира Путина президентом Украины, передав ему слово.