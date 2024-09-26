Бегемот утащил пожилого туриста на дно реки и «швырнул как тряпичную куклу»

63-летний турист чудом выжил после нападения бегемота в Замбии

Пожилой турист из Великобритании «чудом выжил» после нападения бегемота в Замбии. Об этом пишет The Guardian.

Агрессивное животное набросилось на 63-летнего Роланда Черри, когда он и его жена участвовали в походе на каноэ по реке Кафуэ в июле. Сначала бегемот ударил в днище лодки и перевернул ее. Женщина сумела быстро добраться до берега, а Черри вывихнул плечо и плыть не мог. Бегемот вцепился ему в туловище, утащил на дно и там выпустил. Спасательный жилет поднял мужчину на поверхность, однако зверь атаковал снова.

«Меня опять схватили и швырнули в воздух, как тряпичную куклу. Но на этот раз уже в сторону берега, что стало настоящим подарком судьбы», — поделился воспоминаниями Черри.

Когда британец сумел наконец добраться до берега, его посадили в моторную лодку и повезли к месту, где должен был приземлиться санитарный самолет. Но самолет не прилетел. У Черри были серьезные повреждения по всему телу, включая 25-сантиметровую рану от зубов бегемота на животе.

В итоге его доставили в ближайшую больницу в деревне Чирунду. «Как только мы прибыли, эта крошечная больница начала действовать. Не раздумывая ни секунды, не спрашивая про медстраховку, они тут же оценили повреждения, отвезли меня в операционную и начали промывать раны», — рассказал мужчина.

Британец выразил огромную благодарность замбийским врачам: если бы не их оперативность, у него мог бы начаться сепсис. После получения первой помощи и «нескольких часов препирательств со страховой компанией» Черри добился отправки в клинику в Йоханнесбурге, ЮАР. Там ему удалось получить более квалифицированную помощь. К осени он полностью поправился.

Сейчас британец собирает 20 тысяч фунтов стерлингов в помощь врачам, которые спасли его в Замбии. Эти деньги нужны на новое оборудование для больницы в Чирунду. «Пока я выздоравливал, у меня было время для размышлений. Больше всего в этой страшной истории меня поразила доброта людей, которые меня даже не знали», — подытожил Черри.

Ранее сообщалось, что в Индии самка бегемота растерзала сотрудника зоопарка. Мужчина попытался передвинуть ее детеныша.