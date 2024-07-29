Гиппопотам растерзал сотрудника зоопарка

В Индии гиппопотам напал на сотрудника зоопарка и затоптал его

Сотрудник зоопарка в Индии не смог пережить нападение гиппопотама. Об этом пишет Indian Express.

26 июля сотрудник зоопарка Bhagwan Birsa Biological Park в городе Ранчи зашел в вольер, чтобы проверить состояние новорожденного детеныша самки гиппопотама. 54-летний Сантош Кумар Махто попытался передвинуть бегемотика, но его мать восприняла это как угрозу и напала на смотрителя. В результате гиппопотам затоптал мужчину.

Махто удалось вытащить из вольера. Его экстренно госпитализировали, медики несколько дней боролись за его жизнь, однако травмы оказались фатальными, и 28 июля Махто не стало. Директор зоопарка Джаббар Сингх сообщил СМИ, что начато внутреннее расследование случившегося.

Отвечая на вопрос о компенсации ближайшим родственникам Махто, он сказал, что администрация зоопарка направит предложение правительству штата о выплате семье двух миллионов рупий (примерно два миллиона рублей). Кроме того, родные Махто получат правительственную компенсацию в размере 400 тысяч рупий (400 тысяч рублей), поскольку мужчина пострадал от нападения дикого животного. Администрация зоопарка также оплатила медицинские расходы смотрителя.

Несмотря на это, смотрители зоопарка устроили забастовку в связи с произошедшим и закрыли главный вход в зоопарк.

Ранее сообщалось, что исследователи из Королевского ветеринарного колледжа, расположенного в графстве Хартфордшир, Великобритания, изучили походку бегемотов и доказали, что они способны ненадолго и невысоко взлетать. Результаты исследования опубликованы в научном журнале PeerJ.

