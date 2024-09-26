Белый дом прокомментировал визит Зеленского на завод в Пенсильвании

Белый дом: инициатива посещения Зеленским завода в Пенсильвании шла от Киева

Инициатива посещения президентом Украины Владимиром Зеленским завода в Пенсильвании шла от Киева, а не от Вашингтона. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сообщает ТАСС.

«Украинцы попросили посетить завод, на котором трудятся американские рабочие, производящие, как вы знаете, критически важные компоненты, которые украинские военные используют каждый день на передовой (...) Это исходило от украинцев, не от нас», — сказала она.

По словам представителя американского правительства, прибытие Зеленского на завод на американском военно-транспортном самолете является нормальной практикой Пентагона по обеспечению транспортом иностранных лидеров для их перемещения по территории США. Она также назвала «политическим трюком» возмущения республиканцев в Конгрессе по этому поводу.

Ранее в Белом доме прокомментировали возможность смены подхода США по вопросу использования Украиной дальнобойного оружия для ударов вглубь России. Жан-Пьер уточнила, что речь об этом может пойти, но позиция Вашингтона не изменилась.