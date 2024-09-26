Белый дом заявил о необходимости глубокого изучения «плана победы» Зеленского

Кирби: необходимо глубже изучить «план победы» Зеленского в следующие недели

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал «план победы» Владимира Зеленского набором инициатив, который США и Украине необходимо глубже изучить в следующие недели. Об этом сообщает РИА Новости.

«Говоря общими словами, он содержит набор инициатив, шагов и целей», — сказал Кирби, отказавшись говорить о реализуемости плана, переадресовав вопрос в Киев.

Ранее Владимир Зеленский представил в ходе визита в США «план победы» Украины из четырех основных пунктов. В него входят требования гарантий безопасности, вступление в НАТО и продолжение операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.