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23:43, 26 сентября 2024Мир

Белый дом заявил о необходимости глубокого изучения «плана победы» Зеленского

Кирби: необходимо глубже изучить «план победы» Зеленского в следующие недели

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал «план победы» Владимира Зеленского набором инициатив, который США и Украине необходимо глубже изучить в следующие недели. Об этом сообщает РИА Новости.

«Говоря общими словами, он содержит набор инициатив, шагов и целей», — сказал Кирби, отказавшись говорить о реализуемости плана, переадресовав вопрос в Киев.

Ранее Владимир Зеленский представил в ходе визита в США «план победы» Украины из четырех основных пунктов. В него входят требования гарантий безопасности, вступление в НАТО и продолжение операции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

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      Марина Совина
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