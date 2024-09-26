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09:32, 26 сентября 2024Бывший СССР

Боец «Айдара» пожаловался на активное применение КАБов в Угледаре

Боец «Айдара» Осман: КАБы десятками падают на Угледар

Кадр: пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Боец батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Станислав Бунятов с позывным Осман пожаловался на применение Российской армией корректируемых авиационных боеприпасов (КАБ) по Угледару. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«По Угледару средства огневого поражения — словно дождь, КАБы десятками», — написал Бунятов.

Ранее российский офицер с позывным Витязь рассказал, что обороняющие Угледар подразделения ВСУ находятся в информационном вакууме. По его словам, сдаваться в плен украинцы начали только после того, как Вооруженные силы России начали сбрасывать листовки: «До этого они и не в курсе были, что происходит в километре».

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      Валентин Карант
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