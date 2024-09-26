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16:22, 26 сентября 2024Из жизни

Бывший редактор «Би-би-си» решил справить нужду в реке и захлебнулся

В Великобритании бывший редактор «Би-би-си» решил справить нужду и утонул

Фото: Alesia Kazantceva / Unsplash

Коронер Северо-Западного Уэльса, Великобритания, установил обстоятельства, в результате которых останки бывшего редактора «Би-би-си» нашли в реке. Об этом сообщает «Би-би-си».

65-летнего журналиста Аледа Глинна Дэвиса обнаружили в воде 4 января 2023 года. Сначала полиция предполагала, что Дэвис хотел покончить с собой. Следствию стало известно, что мужчина принимал сильнодействующие препараты из-за проблем со здоровьем. Они могли вызвать депрессию.

Однако семья Дэвиса опровергла эту версию. Его жена заявила, что он мог чувствовать усталость и недомогание из-за таблеток, но никогда не был подавлен. Расследование продолжилось. Согласно ему, мужчина упал в воду, решив справить в реку нужду, и захлебнулся. Отмечается, что когда Дэвиса нашли, ширинка на его штанах была расстегнута.

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Предполагается, что у Дэвиса могла закружиться голова, из-за чего он поскользнулся и ушел под воду. Из-за сильного холода и испытанного шока у журналиста остановилось сердце. Его жена отметила, что, несмотря на проблемы со здоровьем, мужчина всегда был рад работе и возможности увидеться с детьми. В последние месяцы Дэвис много говорил о том, как ждет свадьбу сына.

Ранее сообщалось, что в Индии один из директоров департамента здравоохранения штата Уттар-Прадеш захлебнулся в реке из-за того, что его друзья не успели перевести деньги спасателю. Дайвер отказывался нырять за мужчиной без предварительной оплаты.

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      Юлия Юткина
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