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18:35, 5 сентября 2024Из жизни

Тонущий чиновник захлебнулся в реке из-за жадности спасателя

В Индии дайвер отказался помогать тонущему бесплатно и дал ему захлебнуться

Фото: Simon Infanger / Unsplash

В Индии один из директоров департамента здравоохранения штата Уттар-Прадеш Адитьявардхан Сингх захлебнулся в реке из-за того, что его друзья не успели перевести деньги спасателю. Об этом сообщает Deccan Herald.

Чиновник пришел на реку Ганг с друзьями и решил сфотографироваться в воде, но поскользнулся. Его тут же унесло сильное течение. Друзья Сингха обратились за помощью к находившемуся неподалеку дайверу Шайлешу Кашьяпу, но тот отказался помогать тонущему бесплатно и потребовал за спасение десять тысяч рупий (10,5 тысячи рублей).

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Пока Кашьяп ждал онлайн-перевода средств, чиновник исчез под водой. После получения денег дайвер, как и обещал, погрузился в реку, но не смог найти Сингха. Друзья чиновника уверены, что Кашьяп дал захлебнуться чиновнику из жадности.

Ранее сообщалось, что в Таиланде хозяйка рыбной фермы попыталась выловить рыбу для клиента, упала в воду и захлебнулась. Отмечается, что женщина не умела плавать.

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      Юлия Юткина
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