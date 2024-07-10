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12:58, 10 июля 2024Из жизни

Хозяйка рыбной фермы захлебнулась в пруду с рыбой

The Thaiger: в Таиланде хозяйка рыбной фермы упала в пруд с рыбой и утонула

Фото: Milo Weiler / Unsplash

В Таиланде хозяйка рыбной фермы попыталась выловить рыбу для клиента, упала в воду и захлебнулась. Об этом пишет The Thaiger.

Несчастный случай случился в понедельник, 8 июля, в городе Чантхабури одноименной провинции. 68-летнюю женщину по имени Нок обнаружили в пруду, где она выращивала рыбу для продажи. Помочь женщине было уже невозможно. На бамбуковом мостике, с которого она, как считается, упала, обнаружили удочку и корзину для рыбы.

Младший брат Нок рассказал, что она держала продуктовую лавку на рынке, а также выращивала рыбу. Вечером после работы она часто рыбачила в своем пруду, выполняя заказы отдельных клиентов. Родственник тайки предположил, что она поймала крупную рыбу, однако из-за усталости после работы не смогла удержать ее и упала в пруд. Нок не умела плавать и быстро захлебнулась, предположил ее брат.

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В данный момент полиция расследует случившееся.

В сентябре 2023 года сообщалось, что в Италии винодел упал в чан с вином и захлебнулся. 31-летний Альберто Пин пытался спасти коллегу, который потерял сознание во время чистки емкости.

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      Никита Савин
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