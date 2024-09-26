Частный вертолет пропал с радаров в небе над Россией

Вертолет Robinson пропал с радаров в Архангельской области

В Архангельской области пропал с радаров вертолет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

На борту частного борта Robinson находились два человека.

Вертолет выполнял рейс из поселка Бычье в поселок Карандашевская. «На связь не выходит, на место в указанное время не прибыл», — сказал собеседник агентства. Спасатели начали поиски.

Ранее в сентябре еще один вертолет Robinson разбился в Приамурье. Летательный аппарат нашли на следующий день по сигналу радиомаяка Никому из находившихся на борту выжить не удалось.