Дело экс-командующего 58-й армией генерала Попова поступило в суд

В Тамбовский гарнизонный военный суд поступило дело генерала Попова

В Тамбовский гарнизонный военный суд поступило уголовное дело экс-командующего 58-й армией Вооруженных сил России (ВС РФ) генерала Ивана Попова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

По данным агентства, в картотеке дел на сайте суда указано: «Дата поступления… 25.09.2024… Лица… Моисеев Сергей Владимирович; Попов Иван Иванович».

Сергей Моисеев является фигурантом дела генерала Попова. Ему вменяют совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения») и ч. 3 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), уточнила представитель суда. Ранее он признал вину. Самого генерала Попова арестовали 21 мая. Ему вменяется хищение путем мошенничества с причинением ущерба в особо крупном размере. Вину Попов не признает, на судебном заседании он рассказал о боевых действиях в зоне СВО.