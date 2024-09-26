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18:48, 26 сентября 2024Бывший СССР

Депутат Рады назвал ошибкой посещение Зеленским завода боеприпасов в США

Депутат Рады Мережко назвал ошибкой посещение Зеленским завода боеприпасов в США

Фото: Leah Millis / Reuters

Глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко назвал ошибкой посещение президентом Украины Владимиром Зеленским завода боеприпасов в США. Его мнение приводит газета Financial Times.

Указав на ошибочность поездки, депутат предположил, что Зеленского подвел кто-то в его офисе или украинском посольстве. Мережко также усомнился в целесообразности визита в США из-за того, что заокеанская страна «переживает опасный период».

Источник Financial Times, близкий к Зеленскому, обвинил украинского посла в оплошности с поездкой на завод.

22 сентября Владимир Зеленский посетил в Скрэнтоне в Пенсильвании завод по производству оружия, который поставляет боеприпасы Вооруженным силам Украины. Визит прошел «в условиях чрезвычайно усиленной охраны». Украинского президента сопровождал кортеж, территорию вокруг завода оцепили с утра. Кроме того, на нескольких блокпостах стояли муниципальные мусоровозы, также присутствовало большое количество городской, региональной и государственной полиции, в том числе конных солдат.

Армейский завод боеприпасов в Скрэнтоне — одно из немногих предприятий в стране, производящих 155-миллиметровые артиллерийские снаряды.

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      Антон Похиляк
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