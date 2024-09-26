Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
01:01, 26 сентября 2024Бывший СССР

Детский омбудсмен Узбекистана взялась за инцидент с избиением школьника

Омбудсмен Узбекистана взяла под контроль дело с избиением школьника из-за языка

Фото: Ivan Aleksic / Unsplash

Детский омбудсмен Узбекистана Сурайё Рахмонова взяла под контроль ситуацию с избиением учительницей школьника, попросившего ее вести на русском урок русского языка. Об этом заявила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка, передает ТАСС.

Рахмонова встретилась с матерью пострадавшего ребенка, которая рассказала ей о деталях произошедшего. В пресс-службе подчеркнули, что лица, которые допускают физическое насилие и неприемлемое поведение в отношении детей не «только должны освобождаться от должности, но и нести ответственность по закону.

Ранее МИД РФ запросил разъяснения у Узбекистана после избиения школьника на уроке русского языка. Москва попросила дать материалу оценку и в случае обоснованности принять меры к виновнику жестокого обращения с несовершеннолетним.

Инцидент произошел в №188 Чиланзарского района Ташкента. По данным омбудсмена, учительница была на испытательном сроке в школе и заменяла педагога русского языка.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин предложил изменить ядерную доктрину России. Что вынудит Москву применить ядерное оружие?

      В США сообщили о рекорде России по перевозкам нефти в Арктике

      Премьер Грузии отреагировал на отмену его приглашения к Байдену

      Бывшая возлюбленная Неймара обнажила грудь на Неделе моды

      Детский омбудсмен Узбекистана взялась за инцидент с избиением школьника

      Генштаб ВСУ назвал самое «горячее» направление

      Более 70 человек стали жертвами ударов Израиля по Ливану

      Байден объявил о выделении Киеву военной помощи на сотни миллионов долларов

      Байден назвал условие разморозки активов России

      Алаудинов рассказал об «очень тяжелом» состоянии ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше