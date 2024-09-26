Дипломат рассказал о значительном ущербе репутации США из-за одного решения Байдена

Дипломат Чез Фриман: репутации США нанесен ущерб из-за Байдена и Израиля

После начала операции против радикального движения ХАМАС Израиль стал терять симпатии среди американских граждан, но это на данный момент не влияет на его поддержку Соединенными Штатами. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал бывший посол США в Саудовской Аравии (1989-1992 годы) и приглашенный научный сотрудник Института международной и публичной политики Уотсона при Университете Брауна Чез Фриман.

«Израиль теряет симпатии все большего числа американцев. Израильское лобби... сосредоточено на победе над критиками Израиля», — подчеркнул он, говоря о будущем союза Иерусалима и Вашингтона.

При этом на официальном уровне президент США Джо Байден заявляет о безусловной поддержке израильского руководства, но не предпринимает никаких действий для завершения конфликта. В результате этого не только Израиль стал изгоем в мире, но и репутации Соединенных Штатов был нанесен значительный ущерб, считает дипломат.

Ранее стало известно о плане прекращения огня в Ливане, который США предложат Израилю и радикальной организации «Хезболла». По данным издания Politico, администрация Джо Байдена стремится предотвратить полномасштабную войну на Ближнем Востоке.