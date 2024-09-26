В Ford назвали главное преимущество владения электромобилем

В Ford назвали возможность зарядки дома главной особенностью электрокара

В американской корпорации Ford выделили преимущества владения электрокаром по сравнению с традиционным автомобилем. На это обратило внимание издание Electrek.

Выступая на выставке Automotive News Congress, главный операционный директор Ford Model e EV Марин Гджаджа заявил, что многие пользователи неправильно понимают пользу электромобилей. Топ-менеджер компании назвал главным преимуществом электрических машин возможность заряжаться дома и не стоять в очередях на заправках.

Гджаджа заметил, что владельцы электрокаров могут просыпаться в своем доме с полностью заряженным автомобилем. Кроме того, электричество в батарее машины можно использовать в экстренных случаях, чтобы питать бытовые электроприборы. Популярные заблуждения относительно электромобилей Марин Гджаджа назвал «загадкой для нас как отрасли».

Специалисты портала Electrek отметили, что важным преимуществом машины на аккумуляторе является бесшумная и плавная езда. Также электрокары очень быстро набирают скорость, что важно во время совершения обгона.

В конце сентября главный редактор издания Quto Максим Ракитин предупредил россиян об угрозе отключения китайских электромобилей. «Это касается всех автомобилей, которые были ввезены без ведома производителя», — заметил специалист.