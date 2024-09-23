Россиян предупредили об угрозе отключения китайских электромобилей

Автоэксперт Ракитин предупредил об угрозе отключения китайских электромобилей

Главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин предупредил россиян об угрозе отключения китайских электромобилей, завезенных в страну не через официальных производителей. Об этом автоэксперт сообщил в разговоре с «Лентой.ру».

«Это касается всех автомобилей, которые были ввезены без ведома производителя, то есть через китайские торговые компании, которые занимаются покупкой автомобилей в Китае и привозом их сюда. Прежде всего это касается электромобилей, потому что в них больше всяких блоков, которые должны обновляться по воздуху и до которых могут дотянуться руки тех, кто эти машины окирпичивает», — рассказал Ракитин.

Сейчас не то чтобы все под угрозой, но есть вероятность того, что многие китайские компании начнут блокировать автомобили Максим Ракитин автоэксперт

Автоэксперт добавил, что европейские электромобили находятся под меньшей угрозой отключения по той причине, что они были завезены в Россию в единичных экземплярах. Он также отметил, что бензиновые и дизельные автомобили в принципе менее уязвимы, потому что у них зачастую нет активации через интернет.

Ранее стало известно, что китайская Zeekr начнет отключать электрокары, которые были ввезены в Россию по серым схемам. Компания заявила о планах бороться с незаконно экспортированными машинами еще в июне. Zeekr захотела блокировать технику, которая предназначалась для пользования внутри Китая, но была ввезена в другие страны.