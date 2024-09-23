Россиян предупредили об удаленном отключении некоторых китайских автомобилей

Ввезенные в РФ по серым схемам китайские электрокары Zeekr начнут отключать

Китайская Zeekr начнет отключать электрокары, которые были ввезены в Россию по серым схемам. Об удаленных блокировках некоторых автомобилей предупреждает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Компания заявила о планах бороться с незаконно экспортированными машинами еще в июне. Zeekr захотела блокировать технику, которая предназначалась для пользования внутри Китая, но были ввезены в другие страны.

В компании предупредили, что ограничения коснутся электрокаров, выпущенных после 15 июля 2024 года. Если компания обнаружит их за пределами зоны обслуживания, указанной в договоре, или выяснит, что в них используются неавторизованные изготовителем сим-карты, система автомобиля выдаст предупреждение и предложит вернуть авто на территорию Китая.

При этом поставщики подготовились к борьбе с мерами производителя. Они предложили владельцам специальные блоки по цене 75 тысяч рублей, отключающие машину от мастер-аккаунта. Однако насколько долго проработает подобное решение, неизвестно — производитель может попытаться обойти эти устройства.

В сентябре ввел запрет на экспорт своей продукции через неофициальные каналы за рубеж, в том числе в Россию, также и автомобильный бренд Voyah. Требование касается как новых, так и подержанных автомобилей, нельзя даже поставлять машины за пределы Китая для участия в выставках. Нарушителя директивы, если его действия докажут, оштрафуют на 100 тысяч юаней за каждый автомобиль.