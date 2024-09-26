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03:01, 26 сентября 2024Силовые структуры

Фигурант дела экс-замминистра Иванова пытался скрыть факты участия в преступлениях

Фигурант дела экс-замглавы МО Иванова пытался скрыть участие в преступлениях

Фото: Aleksander Polyakov / Globallookpress

Фигурант дела экс-замминистра обороны России Тимура Иванова предпринимал попытки скрыть факты участия в совершении преступлений. Об этом со ссылкой на судебные документы сообщает РИА Новости.

О попытках одного из обвиняемых скрыть свое участие в преступлениях свидетельствуют результаты оперативной работы и следственных действий, уточнило агентство.

Ранее стало известно, что крупные суммы денег наличными обнаружили при обысках по делу бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова. Обыски проходили по месту жительства и работы. Позже сообщалось, что следствие сочло незаконным происхождение денег, найденных по делу Иванова.

Тимуру Иванову вменяют взятку в 1,185 миллиарда рублей. Его задержали на рабочем месте и арестовали в конце апреля и предъявили обвинение по статье 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере».

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