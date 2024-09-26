Гонщик «Формулы-1» Риккьярдо покинул RB

Пилот «Формулы-1» Риккьярдо покинул RB, его заменил Лоусон

Австралийский пилот Даниэль Риккьярдо покинул команду «Формулы-1» RB (принадлежит Red Bull). Об этом сообщается на сайте команды.

«Хотели бы поблагодарить Дэниела за его упорную работу с нами в течение последних двух сезонов. Он принес команде много опыта и таланта с фантастическим отношением, которое помогло всем развить и укрепить сплоченный командный дух», — заявили в RB. В оставшейся части сезона на месте Риккьярдо выступит резервный пилот, новозеландец Лиам Лоусон.

После 18 этапов Гран-при 35-летний Риккьярдо шел на 14-м месте в турнирной таблице. В активе гонщика было 12 очков.

Риккьярдо дебютировал в «Формуле-1» в 2011 году. За это время он также выступал за Hispania Racing, Toro Rosso, Aston Martin, Renault, McLaren и Alpha Tauri.