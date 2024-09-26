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19:53, 26 сентября 2024Мир

Лавров назвал неадекватной и разрушительной резолюцию МАГАТЭ по КНДР

Лавров: резолюция МАГАТЭ по КНДР носит неадекватный и разрушительный характер

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Резолюция Генконференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по КНДР носит вредный, неадекватный и разрушительный характер. С таким утверждением выступил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы отвергаем этот ничтожный в международно-правовом отношении и не имеющий никакой добавленной стоимости документ», — сказал министр.

По словам Лаврова, российская сторона с самого начала выражала несогласие с «затеей западных стран» насчет резолюции МАГАТЭ по Северной Корее. Он добавил, что, «как это уже бывало в истории», Москва и Пхеньян «противостоят общему противнику, который стремится нанести ущерб отношениям».

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      Виктория Кондратьева
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