Лавров назвал неадекватной и разрушительной резолюцию МАГАТЭ по КНДР

Лавров: резолюция МАГАТЭ по КНДР носит неадекватный и разрушительный характер

Резолюция Генконференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по КНДР носит вредный, неадекватный и разрушительный характер. С таким утверждением выступил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Мы отвергаем этот ничтожный в международно-правовом отношении и не имеющий никакой добавленной стоимости документ», — сказал министр.

По словам Лаврова, российская сторона с самого начала выражала несогласие с «затеей западных стран» насчет резолюции МАГАТЭ по Северной Корее. Он добавил, что, «как это уже бывало в истории», Москва и Пхеньян «противостоят общему противнику, который стремится нанести ущерб отношениям».