Мэра Нью-Йорка обвинили в федеральном преступлении

Мэра Нью-Йорка Эрика Адамса обвинили в совершении федерального преступления

Мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу предъявили уголовные обвинения в совершении преступления федерального уровня. Об этом газете The New York Times (NYT) сообщили осведомленные источники.

Издание отмечает, что пока неясно, о каком преступлении может идти речь. Однако, вероятно, градоначальника подозревают в коррупции — Адамс мог за вознаграждение повлиять на чиновников Пожарной службы, чтобы они одобрили открытие в городе нового высотного здания консульства Турции.

Сам Адамс заявляет о полной невиновности.

5 сентября агенты Федерального бюро расследований (ФБР) провели обыски у двух заместителей мэра Нью-Йорка: Шины Райт и Филипа Бэнкса.