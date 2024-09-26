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05:34, 26 сентября 2024Мир

Мэра Нью-Йорка обвинили в федеральном преступлении

Мэра Нью-Йорка Эрика Адамса обвинили в совершении федерального преступления

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу предъявили уголовные обвинения в совершении преступления федерального уровня. Об этом газете The New York Times (NYT) сообщили осведомленные источники.

Издание отмечает, что пока неясно, о каком преступлении может идти речь. Однако, вероятно, градоначальника подозревают в коррупции — Адамс мог за вознаграждение повлиять на чиновников Пожарной службы, чтобы они одобрили открытие в городе нового высотного здания консульства Турции.

Сам Адамс заявляет о полной невиновности.

5 сентября агенты Федерального бюро расследований (ФБР) провели обыски у двух заместителей мэра Нью-Йорка: Шины Райт и Филипа Бэнкса.

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      Марина Совина
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