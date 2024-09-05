ФБР провело обыски у заместителей мэра Нью-Йорка

ABC: ФБР провело обыски у двух заместителей мэра Нью-Йорка

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) провели обыски у двух заместителей мэра Нью-Йорка: Шины Райт и Филипа Бэнкса. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что следственные мероприятия, вероятно, не связаны с делом главы города. В ФБР подчеркнули, что речь идет о «продолжающемся расследовании».

Юрисконсульт мэрии Лиза Зорнберг сообщила, что мэр и его подчиненные не являются целью расследования.

16 августа сообщалось, что агенты ФБР с 13 августа проводили обыски в поместье журналиста Дмитрия Саймса в Хантли, округ Раппаханнок, штат Вирджиния. По словам его соседа, правоохранители вывозили из жилища предметы на грузовиках с прицепами.

