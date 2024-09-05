Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:13, 5 сентября 2024Мир

ФБР провело обыски у заместителей мэра Нью-Йорка

ABC: ФБР провело обыски у двух заместителей мэра Нью-Йорка

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Агенты Федерального бюро расследований (ФБР) провели обыски у двух заместителей мэра Нью-Йорка: Шины Райт и Филипа Бэнкса. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что следственные мероприятия, вероятно, не связаны с делом главы города. В ФБР подчеркнули, что речь идет о «продолжающемся расследовании».

Юрисконсульт мэрии Лиза Зорнберг сообщила, что мэр и его подчиненные не являются целью расследования.

16 августа сообщалось, что агенты ФБР с 13 августа проводили обыски в поместье журналиста Дмитрия Саймса в Хантли, округ Раппаханнок, штат Вирджиния. По словам его соседа, правоохранители вывозили из жилища предметы на грузовиках с прицепами.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Россия приостановила соцвыплаты в Абхазии. Какие обязательства перед Москвой не выполнил Сухум?

      КНДР снова запустила воздушные шары с мусором в Южную Корею

      Главком ВСУ признал недостаточную подготовку новобранцев

      Мать троих детей Павла Дурова рассказала о его планах перевезти семью в Париж

      В посольстве России призвали Аргентину воздержаться от однобокой позиции по Украине

      Макгрегор захотел стать президентом Ирландии

      Задержанному в Белоруссии гражданину Японии предъявили обвинение

      Отца принятой в МГУ в девять лет Тепляковой обвинили в избиении пенсионерки

      На Украине начали расследование после удара по училищу в Полтаве

      В США раскрыли условие сохранения Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше