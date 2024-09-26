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16:09, 26 сентября 2024Экономика

Москвичам назвали время прихода осенней погоды

Синоптик Ильин: похолодание в Москве продлится с 27 сентября по 1 октября

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

Осенняя погода придет в столицу в пятницу, 27 сентября, и продержится до вторника, 1 октября. Об этом «Вечерней Москве» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В пятницу пройдут небольшие дожди, ночью ожидается плюс 13–15 градусов, уточнил он. Температура днем остановится на отметке 19-21 градус тепла. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду.

Пасмурная погода сохранится и в выходные. В ночь на субботу, 28 сентября, ожидается плюс 14-16 градусов, днем — плюс 20-22 градуса. В ночь на воскресенье, 29 сентября, похолодает до плюс 11-16 градусов, ожидаются дожди. Осадки продолжатся и днем при температуре плюс 17-22 градусов. В понедельник, 30 сентября, также ожидается дождь. Потепление придет в столицу только во вторник, когда столбик термометра поднимется на четыре градуса в дневные часы.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в этом году жителям столицы не стоит ждать бабьего лета.

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      Мария Черкасова
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