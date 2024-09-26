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18:27, 26 сентября 2024Бывший СССР

На Украине рассказали об увеличении дальнобойности российских КАБов

ВСУ: российские КАБы стали более дальнобойными

Фото: Mike1979 Russia / Wikimedia

Российские корректируемые авиабомбы (КАБ) стали более дальнобойными. Об этом рассказал пресс-секретарь Сил обороны юга Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Волошин в эфире канала «Новости.live».

По его словам, авиабомбы теперь долетают не только до прифронтовых районов, но и до центра Краматорска, Запорожья и Харькова. Он добавил, что КАБам и самолетам намного легче противостоять на земле, пока они не поднялись в воздух. Поэтому ВСУ необходимо оружие, которое могло бы бороться с таким российским вооружением.

Ранее военный батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) ВСУ Станислав Бунятов с позывным Осман пожаловался на применение Российской армией КАБов по Угледару. Он сообщил, что авиабомбы падали на город «словно дождь».

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      Илья Таксюр
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