На Украине рассказали об увеличении дальнобойности российских КАБов

ВСУ: российские КАБы стали более дальнобойными

Российские корректируемые авиабомбы (КАБ) стали более дальнобойными. Об этом рассказал пресс-секретарь Сил обороны юга Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владислав Волошин в эфире канала «Новости.live».

По его словам, авиабомбы теперь долетают не только до прифронтовых районов, но и до центра Краматорска, Запорожья и Харькова. Он добавил, что КАБам и самолетам намного легче противостоять на земле, пока они не поднялись в воздух. Поэтому ВСУ необходимо оружие, которое могло бы бороться с таким российским вооружением.

Ранее военный батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) ВСУ Станислав Бунятов с позывным Осман пожаловался на применение Российской армией КАБов по Угледару. Он сообщил, что авиабомбы падали на город «словно дождь».