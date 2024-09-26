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11:03, 26 сентября 2024Наука и техника

На Украине заметили «Хамви» с «гигамангалом»

На Украине заметили пикап Humvee M998 с дополнительной защитой

Кадр: Telegram-канал voenacher

Доработанный внедорожник Humvee («Хамви») с «гигамангалом» для защиты от беспилотников заметили на Украине. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Повернутые на войне».

В основе доработанной машины лежит пикап M998, грузовой отсек которого прикрыли стальными листами. Крышу и периметр кузова дополнительно оснастили решетчатыми экранами, а внутренние поверхности машины получили резиновые панели.

Самодельные конструкции призваны защитить транспорт от распространенных в зоне СВО FPV-дронов, которые эффективно поражают не только автомобили, но и тяжелую бронетехнику.

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Ранее в сентябре на международной выставке ADEX 2024 Азербайджан показал собственную модернизацию танка Т-72. Отличительной особенностью машины стал штатный антидроновый козырек. Также Т-72 получил дополнительные блоки динамической защиты «Контакт».

В том же месяце механик-водитель Т-80БВ рассказал, что установленный на танк «мангал» несколько раз спас экипаж от беспилотников.

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      Даниил Иринин
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