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16:51, 24 сентября 2024Наука и техника

Азербайджан показал свою модернизацию T-72

Азербайджан показал модернизированные Т-72 с израильской электроникой
T-72. Архивное фото

T-72. Архивное фото. Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Азербайджан на международной выставке ADEX 2024 в Баку показал собственную модернизацию танков Т-72, которые оснастили израильскими электронными компонентами. На фотографию машин обратил внимание Telegram-канал «Воевода вещает».

Танки получили блоки динамической защиты «Контакт-1» и «Контакт-5», которыми прикрыли ослабленные зоны башни и корпуса. Защиту кормы обеспечивают решетчатые экраны, а крыша башни получила «мангал» — конструкцию для защиты верхней полусферы машины от дронов-камикадзе и сбрасываемых с беспилотников снарядов.

Также в конструкцию азербайджанских Т-72 интегрировали современные системы прицеливания и управления огнем.

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Ранее в сентябре издание Indian Defenсe News писало, что Индия планирует модернизировать и продать свои Т-72. Танки получат современные системы управления огнем, усиленное бронирование и модернизированную силовую установку. Это сделает их более пригодными для ведения боев в современных условиях.

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      Даниил Иринин
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