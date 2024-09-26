НАСА в очередной раз отложило запуск Crew Dragon с россиянином

НАСА: запуск корабля Crew Dragon с россиянином отложен с 26 на 28 сентября

Запуск корабля Crew Dragon космонавтом «Роскосмоса» Александром Горбуновым и астронавтом НАСА Ником Хейгом к Международной космической станции (МКС) отложен с 26 на 28 сентября. Об этом сообщает НАСА.

Запуск миссии Crew-9 на МКС перенесен из-за погодных условий в районе мыса Канаверал во Флориде, где ожидаются сильный ветер и проливные дожди из-за тропического шторма «Элен».

Ранее госкорпорация со ссылкой на НАСА сообщила, что Crew Dragon с Горбуновым и Хейгом стартует к МКС 26 сентября вместо 25-го.

Число членов экипажа Crew-9 сократили в два раза, поскольку в феврале 2025-го на Crew Dragon на Землю должны вернуться астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс, доставленные на МКС на Starliner.