Экс-депутат Рады Царев: Ермак убирает другие центры власти на Украине

Бывший депутат Верховной Рады Олег Царев в беседе с РИА Новости обвинил офис президента Украины Владимира Зеленского и его главу Андрея Ермака в устранении от власти политиков, в которых нынешнее руководство видит конкуренцию.

По его словам, в первую очередь снимают с должностей тех, у кого есть прямые контакты с западными структурами, например, министра иностранных дел Дмитрия Кулебу и министра инфраструктуры.

«У них были свои выходы на партнеров. Сейчас в Киеве только один центр власти — Андрей Ермак. Тех, кто пытается вести собственную игру, убирают», — добавил Царев.

Он также отметил хорошие связи с западными спецслужбами у руководителя Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По словам экс-депутата, он контактирует с ЦРУ и МИ-6, а также весьма популярен у населения, что представляет прямую угрозу для Зеленского.

Царев допустил, что Буданова назначат на другую должность, возможно, с повышением, например, заместителем министра иностранных дел, лишь бы он не был самостоятельной фигурой. У министра обороны Украины Рустема Умерова перспективы хуже, считает бывший парламентарий. Без удара по политической карьере и потери в должности тот не обойдется.

О возможной отставке Буданова и главы украинского Минобороны Рустема Умерова стало известно 20 сентября. Тогда в украинской прессе было высказано предположение, что место начальника ГУР может занять глава Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, а Умеров отправится на место Иващенко.

