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19:40, 26 сентября 2024Ценности

Ольга Бузова обнажила ягодицы на отдыхе

Фото: @buzova86

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова показала откровенное видео с отдыха в Танзании. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

38-летняя исполнительница поплавала в бассейне под открытым небом в бикини. При этом она вынырнула из воды и оперлась на борт водоема, позируя спиной к камере в обнажающих ягодицы стрингах. «Неплохо выгляжу со стороны. Даже не знала, что меня снимают», — указала в подписи знаменитость.

Также она примерила атласное черное платье-комбинацию с разрезом до бедра, отправившись на романтический ужин на пляже. «Всегда такая красивая в твоих глазах», — заявила Бузова, не раскрывая личность своего спутника.

В августе внешность Ольги Бузовой в купальнике оценили в сети фразой «пухлый ихтиандр».

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      Карина Черных
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