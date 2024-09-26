Отец двоих детей отправился в семейный круиз, внезапно потерял сознание и не выжил

New York Post: австралиец отправился в круиз и не выжил из-за проблем с сердцем

Австралиец отправился в семейный круиз, внезапно потерял сознание во время остановки лайнера в Вануату и не выжил. Об этом сообщает New York Post.

По информации издания, отец двоих детей Эдвард Лэнгли отдыхал на круизном судне с семьей. В Вануату они сошли на берег, но мужчина неожиданно упал. Спасти его не удалось. Близкие предполагают, что случившееся связано с сердечными проблемами, однако точную причину лишь предстоит установить.

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