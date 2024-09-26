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19:34, 26 сентября 2024Путешествия

Отец двоих детей отправился в семейный круиз, внезапно потерял сознание и не выжил

New York Post: австралиец отправился в круиз и не выжил из-за проблем с сердцем

Фото: Guo Lei / Globallookpress.com

Австралиец отправился в семейный круиз, внезапно потерял сознание во время остановки лайнера в Вануату и не выжил. Об этом сообщает New York Post.

По информации издания, отец двоих детей Эдвард Лэнгли отдыхал на круизном судне с семьей. В Вануату они сошли на берег, но мужчина неожиданно упал. Спасти его не удалось. Близкие предполагают, что случившееся связано с сердечными проблемами, однако точную причину лишь предстоит установить.

Ранее британская туристка продала бизнес и все имущество ради кругосветного круиза и лишилась поездки мечты из-за одной ошибки. 68-летняя Дженни Феникс из Флориды пожаловалась на задержку рейса попутчикам в мессенджере и разозлила круизную компанию.

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