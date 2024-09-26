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16:28, 26 сентября 2024Забота о себе

Переболевшие новым вариантом коронавируса люди рассказали о его симптомах

Переболевшие новым вариантом коронавируса назвали его симптомы самыми легкими

Фото: Unsplash

Люди, переболевшие новым вариантом коронавируса XEC, рассказали о его симптомах и отличиях от других штаммов. Слова пациентов цитирует The Manchester Evening News.

39-летняя Ханна из Манчестера (Вликобритания) рассказала, что с 2020 года четыре раза болела коронавирусом. По ее словам, последний раз она получила положительный тест на COVID-19 в июле. «Я чувствовала себя очень, очень уставшей, у меня пропал аппетит. Через два дня начался кашель», — рассказала она.

Тем не менее женщина назвала симптомы последнего заражения самыми легкими. По ее словам, она перенесла инфекцию на ногах и уже через пять дней получила отрицательный результат теста. «Все длилось не так долго и не было таким тяжелым, но можно определенно сказать, что это был ковид, а не просто простуда», — заявила она.

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Еще одна жительница Манчестера считает, что заразилась новым вариантом коронавируса на фестивале, который посетила в начале августа. Она призналась, что не сдавала тест, но ее состояние напоминало то, которое у нее было при подтвержденном COVID-19. «Я чувствовала волну усталости, которая сбила меня с ног примерно на сутки. Все что я могла делать — это дремать на диване», — вспоминает девушка.

Мужчина по имени Стив тоже отметил, что перенес новый COVID-19 сравнительно легко. По его словам, он мог вообще не заметить симптомы, если бы не заболел его друг, с которым он контактировал. Собеседник агентства рассказал, что во время болезни ощущал легкую боль в горле, которая вскоре прошла. «Самый большой дискомфорт доставили насморк и чихание», — указал мужчина.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что XEC является вариацией омикрон-штамма COVID-19. По словам специалиста новая форма коронавируса опасна тем, что может обходить сформированный ранее специфический иммунитет.

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      Екатерина Улитина
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