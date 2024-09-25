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12:10, 25 сентября 2024Россия

Иммунолог объяснил опасность нового варианта коронавируса

Иммунолог Крючков: коронавирус XEC лучше обходит иммунитет

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Новый вариант омикрон-штамма коронавируса XEC представляет большую опасность, чем другие, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» иммунолог Николай Крючков. Он предупредил, что XEC получил эволюционное преимущество перед другими вариантами из-за мутаций, позволивших ему лучше обходить иммунитет.

«XEC лучше обходит ранее сформированный специфический иммунитет. Но, возможно, есть еще какие-то изменения в его свойствах, например, большая эффективная заразность, помимо общего обхода иммунной системы. Сложно сказать, потому что данных пока не так много», — объяснил Крючков.

Надежных данных, по словам Крючкова, нет и об увеличении патогенности и летальности — есть основания предполагать, что радикальные отличия от прошлых вариантов в этом моменте отсутствуют. То же относится и к симптоматике нового варианта. Впрочем, иммунолог подчеркнул, что XEC попал в поле зрения специалистов не так давно, потому некие изменения в выводах экспертов еще могут произойти.

«В России выявили несколько случаев заболевания новым вариантом и обратили внимание на то, что эти случаи — тяжелые. Но тут могла произойти ошибка, заключающаяся в том, что секвенировали образцы людей, которые уже находились под наблюдением из-за тяжести своего состояния. Но это не значит, что все, кто заразился XEC, переносят его тяжело. Так что в этом отношении больших угроз я не вижу», — сказал иммунолог.

Вместе с тем, ввиду особенностей распространения нового варианта, его способности обходить иммунитет и сезонного фактора, вспышка коронавируса, как считает Крючков, может быть сопоставима или мощнее прошлогодней.

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Ранее Роспотребнадзор сообщил о быстром распространении нового варианта коронавируса в России. XEC — это комбинация двух более ранних подвариантов омикрона FLiRT — KS.1.1 и KP.3.3, объяснили в пресс-службе ведомства. Его симптомы похожи на другие варианты коронавируса: лихорадка, боль в горле, кашель, потеря обоняния, потеря аппетита, боли в теле, усталость, головная боль и насморк.

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      Наталия Белова
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