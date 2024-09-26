Песков порассуждал о ядерной триаде России

Песков заявил, что ядерная триада является абсолютным гарантом сдерживания

Ядерная триада России является абсолютным гарантом ядерного сдерживания. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит РИА Новости.

«Президент сказал, что наша ядерная триада является гарантом ядерного сдерживания», — сказал Песков.

Он также заявил, что на данный момент нет решения о публикации измененной ядерной доктрины. О подвижках в этом вопросе пресс-секретарь главы государства пообещал сообщил позднее.

25 сентября президент России Владимир Путин предложил внести изменения в ядерную доктрину. Он заявил, что в обновленной редакции агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.

В свою очередь зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал изменения в области ядерного сдерживания. Он обратил внимание на слова Путина о том, что агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением, будет рассматриваться как совместное нападение.