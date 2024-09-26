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07:07, 26 сентября 2024Бывший СССР

Пленный назвал приоритетное направление для ВСУ

Пленный: ВСУ тратят все свои силы на курское направление в ущерб другим

Фото: Kirill Chubotin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) считает курское направление приоритетным и тратит на него все доступные ресурсы в ущерб другим направлениям. Об этом агентству РИА Новости сообщил представитель силовых структур России со ссылкой на слова пленного десантника ВСУ.

«Украинский военный показал, что все силы Киев сейчас тратит на курское направление в ущерб всем прочим участкам фронта. Пленный десантник отказался от обмена, потому что опасается, что его опять отправят на фронт», — рассказал он.

До этого десантник ВСУ сообщил, что на удерживаемых украинскими военными позициях началась острая нехватка командиров. Он также рассказал о нехватке боеприпасов и об отсутствии командиров в частях.

Ранее генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что на некоторых участках противник находится в «очень тяжелом состоянии», начинает покидать позиции и отступать. «За сегодня ребята у нас подбили один М113, в общей сложности — три пикапа, одно орудие, ну и пару минометов», — подчеркнул он.

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      Артём Верейкин
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