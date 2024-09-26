Похожую на изобретение безумного ученого рыбу нашли на пляже

Луну-рыбу на берегу штата Орегон, США, нашли в третий раз за лето. Об этом сообщает The Seattle Times.
Двухметровая рыба Mola mola была обнаружена на пляже государственного парка Hug Point. В океанариуме залива Монтерей отметили, что это серое существо с маленьким ртом и большими глазами похоже на изобретение безумного ученого.
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Луна-рыба может достигать трех метров в длину и весить 2,3 тонны. Она медленно передвигается в толще воды при помощи струй, которые с силой выпускает изо рта, и питается медузами.
Ранее сообщалось, что на пляже в окрестностях австралийского города Джелонг, штат Виктория, обнаружили останки загадочного существа, выброшенного на берег во время шторма. Предполагается, что это луна-рыба или иглобрюх.