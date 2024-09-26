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03:32, 26 сентября 2024Из жизни

Политик заплатил 123 тысячи рублей за собственное похищение и избиение в свинарнике

Мелисса Тодд

Мелисса Тодд. Кадр: Wordsmithery / YouTube

В Великобритании бывший член парламента заплатил доминатрикс Мелиссе Тодд тысячу фунтов стерлингов (123 тысячи рублей), чтобы она похитила его, связала и жестоко избила на глазах у других. Об этом она рассказала изданию Metro.

По словам Тодд, в 2023 году обратившийся к ней 70-летний политик потерял жену и с того момента решил претворять в жизнь все свои сексуальные фантазии. При встрече он объяснил доминатрикс, что не хочет, чтобы она над ним смеялась или плевала в него. Приемлемой БДСМ-практикой, по его мнению, было избиение деревянной палкой. Прежде чем начать, они договорились о стоп-слове. Он выбрал слово «красный».

Похищение, которое подстроила Тодд, произошло недалеко от дешевого отеля. Она натянула на голову заказчика мешок, надела на него наручники и затолкала в машину. Они направились на ферму, где к тому времени уже собрались зрители. На их глазах доминатрикс затащила пожилого политика в свинарник и раздела догола. Затем его привязали к скамье и принялись бить.

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Доминатрикс отметила, что унижения действительно приносили политику сексуальное удовольствие. «Он сильный человек, который хотел ощутить бессилие», — объяснила она.

После 60 ударов Тодд обработала его раны и одела. Затем она накинула ему на голову мешок и снова повезла на машине. Поездка закончилась тем, что она выкинула политика на обочине.

Ранее сообщалось, что нью-йоркская доминатрикс, использующая псевдоним госпожа Марли, утверждает, что один из клиентов попросил кастрировать его. Женщина ему отказала.

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      Алиса Дмитриева
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