Посол назвал развлечением версию о подрыве «Северных потоков» ныряльщиками

Посол России в Германии: версия о подрыве Nord Stream ныряльщиками — развлечение

Посол России в Берлине Сергей Нечаев назвал развлечением распространяемую СМИ версию о том, что к взрывам газопроводов «Северные потоки» причастны украинские водолазы. Об этом он рассказал в интервью РБК.

По его словам, цель данных публикаций — отвлечь внимание от подлинных причин диверсии. «Некая бригада ныряльщиков на какой-то шхуне заложила колоссальное количество взрывчатки на значительной глубине и полностью взорвала газопровод. В эту версию верится с трудом», — заявил дипломат. Нечаев добавил, что подобные сообщения могут «скорее развлечь, чем убедить в правдивости».

Ранее сообщалось, что ФРГ выдала несколько ордеров на арест по делу о подрыве на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

По данным совместного расследования немецких изданий Die Zeit, Süddeutsche Zeitung и ARD, к теракту на Nord Stream оказались причастны три гражданина Украины, работающих инструкторами по дайвингу. В Генпрокуратуре ФРГ отказались это комментировать.