Пропавший с архангельским депутатом на борту вертолет рухнул в болото

Shot: пропавший с архангельским депутатом Сметаниным вертолет рухнул в болото

Вертолет Robinson, который ранее пропал с радаров, рухнул в болото в Архангельской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По их данным, на борту находились депутат гордумы столицы региона Сергей Сметанин и бизнесмен Алексей Семенов.

Shot утверждает, что воздушное судно упало в болотистой местности между населенными пунктами Бычье и Карандашевская в Архангельской области.

О ЧП стало известно ранее 26 сентября. По данным «Интерфакса», на борту частного борта находились два человека. Известно, что вертолет выполнял рейс из поселка Бычье в поселок Карандашевская.