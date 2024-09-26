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17:45, 26 сентября 2024Россия

В России высказались об итогах визита Зеленского в США

Депутат Чепа назвал провалом визит Зеленского в США

Фото: Leon Neal / Reuters

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США провалился, и это мнение не только представителей Верховной Рады, но и общая оценка, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об итогах поездки он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский назвал визит Зеленского в США фиаско, пояснив, что причиной является «набор таинственных хотелок, озаглавленных как "план победы"».

Чепа отметил, что все попытки Зеленского вынудить Америку еще активнее помогать ему в поставках оружия, финансировании, в принятии Украины в НАТО, в Евросоюз, в обеспечении безопасности, в первую очередь его личной, по понятным причинам нереализуемы. По его словам, Штаты продолжают использовать Украину, украинский народ и лично Зеленского в своих интересах. В качестве примера парламентарий привел выступление политика в Пенсильвании в поддержку нынешнего президента США Джо Байдена, то есть в поддержку демократов.

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«Мы хорошо понимаем, что пока еще не раскручивается тема покушения на Трампа, что он [Райан Уэсли Раут] наверняка сотрудничал с СБУ, с разведкой Украины, и наверняка Зеленский знал о том, что он сотрудничает с Украиной и его используют спецслужбы Украины, либо открыто вербуя, либо подсовывая ему информацию и предложения, как чего реализовать, путем советов и прочих рекомендаций. Наверняка эта тема будет поднята. Она должна быть поднята. Просто в сегодняшних условиях выборов, я думаю, спецслужбы США не поднимают ее, потому что это будет огромным провалом и для Байдена, и для Украины, и для Зеленского в целом. Все это играет против него», — высказался депутат.

«План победы», с которым Зеленский приехал в Штаты он назвал абсурдом, который никогда не может быть реализован.

Сегодня эта попытка каким-то образом показать, что у Украины был план, который американцы не поддержали. Естественно, они не будут поддерживать его в таком виде, в каком он есть. Зеленский не получил ни каких-то своих личных гарантий, ни Украина не получила никаких гарантий, и он не добился ни одного пункта

Алексей Чепадепутат Госдумы

Ранее Зеленского заподозрили во вмешательстве в выборы президента США после его визита на завод боеприпасов в Пенсильвании, одном из колеблющихся штатов. Известно, что украинский лидер посетил предприятие именно со сторонниками Харрис, губернатором штата Джошем Шапиро и другими демократами, а также прорекламировал визит с помощью фотографий и обращения из самолета американских ВВС.

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