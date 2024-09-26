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13:19, 26 сентября 2024Силовые структуры

Раскрыта причина расправы над российским предпринимателем на Урале

На Урале убийца расстрелял бизнесмена из личной неприязни и скрылся на его авто

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Свердловской области злоумышленник расправился с предпринимателем Константином Ребдевым из личной неприязни и скрылся на его автомобиле. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на главу пресс-службы регионального главка МВД России полковника Валерия Горелых.

По данным ведомства, ранее судимый местный житель два раза выстрелил в оппонента из охотничьего ружья на почве личной неприязни, после чего сел в автомобиль ВАЗ-2114 серо-зеленого цвета, принадлежащий жертве, и скрылся. Сейчас полицией введен план «Розыск автотранспорта».

Также в розыск объявлен и 33-летний местный житель.

Расправа над бизнесменом 1992 года рождения произошла 24 сентября. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ.

Видео с предполагаемым моментом преступления попало в социальные сети. На кадрах видно, как человек в капюшоне и с закрытым лицом караулит пострадавшего, а после несколько раз стреляет в него и уходит.

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      Артем Соколов
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