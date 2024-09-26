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12:34, 26 сентября 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности о подозреваемом в расправе над российским предпринимателем

Предприниматель с Урала конфликтовал с предполагаемым убийцей из-за бизнеса

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Стали известны подробности о 33-летнем подозреваемом в расправе над предпринимателем из Нижней Туры Свердловской области. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным канала, подозреваемый и потерпевший имели шиномонтажные мастерские. Из-за бизнеса они часто конфликтовали. Односельчане рассказали, что недавно пострадавший с приятелями избили конкурента.

Отмечается, что перед расправой россиянин впервые за долгое время сбрил бороду. Сейчас его ищут полицейские. В ориентировке на него сказано, что разыскиваемый живет в поселке Таежный и ранее уже был судим. По некоторым данным, злоумышленник может быть вооружен и передвигаться на автомобиле ВАЗ-2114.

24 сентября произошла расправа над местным жителем 1992 года рождения. По данному факту возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. Видео с предполагаемым моментом преступления попало в социальные сети. На кадрах видно, как человек в капюшоне и с закрытым лицом караулит пострадавшего, а после несколько раз стреляет в него и уходит.

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      Екатерина Кашурникова
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