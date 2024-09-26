Россиян предупредили о подорожании популярного напитка

Экономист Лебединская: до конца года в России подорожает кофе

До конца 2024 года в России вырастут цены на кофе. О подорожании популярного напитка предупредила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская, ее цитирует «Российская газета».

Экономист напомнила, что в Россию кофе импортируют в основном из Вьетнама и Индии. Однако в этом году во Вьетнаме был плохой урожай. Особенно это сказалось на сорте робуста, из которого, как правило, и делают растворимый кофе. Поэтому есть риск, что кофе в кофейнях вырастет в цене.

Лебединская рассказала, что кофейни переходят на более дешевые сорта. С августа 2022 года до августа 2023 года экспорт арабики упал с 81,56 миллиона до 74,35 миллиона мешков. В то же время экспорт робусты увеличился с 48,96 миллиона до 49,6 миллиона мешков.

Ранее причинами скорого подорожания кофе в России назвали засуху в Бразилии и Вьетнаме.

По данным на 16 сентября, стоимость кофе на бирже ICE Futures выросла до рекордного за 13 лет уровня. Всего с начала года цена арабики выросла на 40 процентов.