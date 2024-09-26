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12:45, 26 сентября 2024Путешествия

Россиян предупредили об опасном отдыхе в Африке из-за самого страшного животного на земле

Врач Мясников предупредил россиян об опасности поездок в Африку из-за комаров

Фото: Hu Chen / Unsplash

Путешествия в Африку могут быть опасны из-за различных инфекций. Об этом россиян предупредил врач и телеведущий Александр Мясников в разговоре с «Радиоточкой НСН».

«Самое страшное животное на земле — комар, малярия уносит миллионы жизней», — пояснил медик. Он добавил, что перед поездками в африканские страны обязательно нужно делать прививки от гепатита А, желтой лихорадки и холеры. Кроме того, важно носить закрытую одежду и обувь.

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По словам Мясникова, опасность для туристов также представляет вода. «Лед для напитков делается не из чистой воды. Овощи и фрукты лучше мыть кипятком (...). Избегать контактов с песком, с водоемами», — предупредил врач.

Он также призвал россиян держать дистанцию с людьми и не делать грубых жестов, которые они могут неправильно понять. «Есть же еще и дикие животные, очень опасны обезьяны. Они очень агрессивны», — заключил Мясников.

Летом 2024 года россияне массово устремились в две африканские страны: турпоток в Марокко и на Маврикий вырос более чем в полтора раза. А дидером спроса на летний отдых в Африке стал Египет.

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      Мария Борисова
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