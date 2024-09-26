Россиянам дали совет для снижения риска инфаркта и инсульта

Врач Гандельман заявил, что облепиха снижает риск развития инфаркта и инсульта

Кардиолог Герман Гандельман дал россиянам совет для снижения риска инфаркта и инсульта. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале медик рекомендовал для этого включить в рацион облепиху. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Гандельман заявил, что облепиха содержит вещество, которое уменьшает всасывание сахара в кишечник. «А что сахар делает с сосудом? Он делает дырочку в сосуде, это в дальнейшем приводит к формированию атеросклеротических бляшечек, которые приводят к инфаркту, инсульту и другим осложнениям», — объяснил кардиолог.

Ранее врач общей практики Александр Мясников перечислил провоцирующие инфаркт болезни. Доктор заявил, что к этому состоянию приводят простуды, гриппы и коронавирус.

До этого врачи Елена Малышева и Герман Гандельман назвали продукты, снижающие риск инфарктов и инсультов. К таковым они, в частности, отнесли фундук и пшеницу.