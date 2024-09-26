Россиянам запретили создавать новые аккаунты в Google. Как теперь не потерять свои данные?

Минцифры подтвердило ограничения на создание аккаунтов в Google для россиян

Компания Google запретила россиянам заводить новые аккаунты, используя для регистрации российский номер телефона. Эту информацию подтвердили в Минцифры. Там уточнили, что возможность использовать ранее зарегистрированные аккаунты, а также подтверждать авторизацию в них с помощью СМС сохранилась, однако рекомендовали россиян перенести важные данные на другие площадки.

Ограничения на регистрацию в Google начались несколько недель назад

В Минцифры признали, что зарегистрировать новый аккаунт в Google, используя российский номер телефона, стало невозможно. «СМС-подтверждение как второй фактор авторизации для ранее созданных аккаунтов Google пока работает, но нет уверенности, что эта возможность сохранится», — добавили в ведомстве.

Там также отметили, что операторы связи зафиксировали значительное сокращение количества СМС, отправляемых компанией российским пользователям.

В Google больше нельзя зарегистрировать аккаунт с использованием российского номера Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

При этом проблемы с регистрацией новых аккаунтов начались еще в начале сентября. Тогда при попытке подтвердить новый аккаунт с помощью российского номера телефона стало появляться сообщение об ошибке. «Этот номер нельзя использовать для подтверждения», — говорилось в нем.

Что угрожает данным россиян?

В Минцифры призвали россиян, которые используют сервисы Google, создать резервные копии своих данных. Кроме того, в качестве альтернативы министерство посоветовало отказаться от СМС при прохождении двухфакторной аутентификации, заменив их на push-уведомления. Еще один вариант, который рекомендовали в ведомстве, — использование отечественных аналогов сервисов Google.

Как создать резервную копию данных из Google Создание резервной копии данных возможно с помощью инструмента самой корпорации — Google Takeout. На главной странице этого сервиса можно выбрать, какие именно данные нужно сохранить. Среди предлагаемых вариантов — данные аккаунта, файлы, хранящиеся на Google-диске, сведения из «Календаря» и «Карт» и многое другое. После выбора необходимых данных пользователям предложат несколько вариантов упаковки архива, наиболее оптимальный — получение ссылки на него электронным письмом. Максимальный допустимый размер файлов — 50 гигабайт. После выбора всех необходимых пунктов начнется процесс резервного копирования, а после его завершения на почту придет ссылка для скачивания.

«Google абсолютно игнорирует все наши законодательные новеллы, требования органов государственной власти. И главное, конечно, игнорирует самих пользователей. То, что делает данная корпорация в России, в российском сегменте интернета, — это абсолютный волюнтаризм. Никакого доверия россияне к корпорации и к связанным с ней платформам испытывать не могут», — уверен зампред думского комитета по экономической политике Артем Кирьянов.

Аналогичной позиции придерживаются и другие наблюдатели, отмечающие снижение уровня защищенности сервисов корпорации, а также возрастающие в связи с этим риски стать жертвой киберпреступников. По мнению члена правления Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ) Андрея Ярных, проблемы с безопасностью будут только усугубляться по мере реализации Google политики, направленной на выход из российского онлайн-пространства.

Это значит, что сейчас стоит обратить внимание на то, куда вам приходит основная масса писем, и при возможности оперативно перейти на отечественные почтовые сервисы, которые, в отличие от Google, не страдают от проблем с инфраструктурой в России. «Яндекс Почта», Mail, «Рамблер» — хорошие альтернативы западному IТ-продукту Андрей Ярных член правления РОЦИТ

Чем объясняют проблемы с регистрацией россиян в Google?

Еще 9 сентября, когда поступили первые сообщения о проблемах с регистрацией, мнения в экспертном сообществе об их причинах разделились. В частности, аналитик агентства MForum Analytics Алексей Бойко предположил, что Google начала исполнять санкции США, которые с 12 сентября вводили запрет на оказание нескольких видом IT-услуг российским пользователям и компаниям.

В Google никак не прокомментировали проблемы, возникшие у россиян с регистрацией Фото: Mark Lennihan / AP

С ним не согласился ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, предположивший, что корпорация вообще никак не причастна к проблеме с регистрацией новых аккаунтов на российские номера. Он также усомнился в том, что причиной ситуации стало санкционное давление со стороны США

«Это перманентная проблема с регистрацией с российских номеров, падает СМС-шлюз, с которого можно это делать», — сказал Муртазин, предположив, что этот шлюз мог быть заблокирован в России.

В самой корпорации за все это время сложности, возникшие у российских пользователей, не прокомментировали.