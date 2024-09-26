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16:49, 26 сентября 2024Россия

Российские подростки заставили сверстницу встать на колени, избили и сняли все на камеру

В Тыве подростки заставили сверстницу встать на колени и избили

В Тыве подростки заставили сверстницу встать на колени, избили и сняли все на камеру. Об этом сообщает Telegram-канал «Сапа».

Инцидент произошел в лесополосе в Кызыле. На опубликованных каналом кадрах видно, как девочка стоит на коленях возле дерева и просит прощения, пока остальные смеются и комментируют происходящее. За что именно подростки заставили извиниться школьницу — неизвестно.

После услышанных слов одна из школьниц ударила ногой по голове стоявшую на коленях сверстницу, из-за чего та упала. Затем она продолжила бить лежащую на земле девочку кулаком по лицу, угрожая избить снова.

Позже замглавы администрации Кызыла Наталья Попугалова прокомментировала ситуацию. Как пишет «Газета.Ru», чиновница заявила, что девочка, которая на видео избивала сверстницу, стоит на учете за бродяжничество.

По ее словам, в отношении родителей напавшей школьницы в полиции составили протоколы о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Кроме того, Попугалова заверила, что в отношении детей, которые являются пассивными зрителями избиения, тоже примут меры административного воздействия.

Ранее в Санкт-Петербурге подростки заставили 10-летнего ребенка встать на колени, облили водой и избили.

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      Елена Торубарова
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