Российские военные уничтожили производящие дроны ВСУ цеха «Мотор сич»

МО: ВС РФ ударом уничтожили цеха «Мотор сич», производящие дроны для ВСУ

Российские войска уничтожили производящие дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ) цеха предприятия «Мотор сич», которое находится в подконтрольном Киеву Запорожье. Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны (МО) России в Telegram.

Уточняется, что удар был нанесен авиабомбой с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК-500). В результате было уничтожено до 250 беспилотных летальных аппаратов (БПЛА).

23 сентября сообщалось, что в Запорожье военные ВС России поразили «Мотор сич». Как рассказали в силовых структурах, под ударом оказался цех, где производились БПЛА для украинской армии.