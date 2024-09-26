Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:23, 26 сентября 2024Бывший СССР

Российские военные уничтожили производящие дроны ВСУ цеха «Мотор сич»

МО: ВС РФ ударом уничтожили цеха «Мотор сич», производящие дроны для ВСУ

Российские войска уничтожили производящие дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ) цеха предприятия «Мотор сич», которое находится в подконтрольном Киеву Запорожье. Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны (МО) России в Telegram.

Уточняется, что удар был нанесен авиабомбой с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК-500). В результате было уничтожено до 250 беспилотных летальных аппаратов (БПЛА).

23 сентября сообщалось, что в Запорожье военные ВС России поразили «Мотор сич». Как рассказали в силовых структурах, под ударом оказался цех, где производились БПЛА для украинской армии.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Армия России взяла под контроль Украинск

      На Украине предрекли эскалацию конфликта до выборов президента США

      Евросоюз отказался дать Украине коллективное разрешение на удары вглубь России

      Суд отказался арестовывать обвиненного в насилии над ребенком российского тренера

      Россия вернула Украине девятерых детей

      Экс-адвокат Пашаев зарабатывал на заключенных, когда служил в зоне СВО. Что он им обещал и сколько денег за это получил?

      Нетаньяху приказал армии действовать в полную силу против «Хезболлы»

      В России заявили об отступлении ВСУ на окраину Угледара

      Мигрант из Киргизии выманил на встречу российскую школьницу и попытался изнасиловать

      Российские военные уничтожили производящие дроны ВСУ цеха «Мотор сич»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше